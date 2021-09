Liga : le FC Barcelone renoue avec la victoire et gifle Levante

Le FC Barcelone ne devait pas se louper cet après-midi au Camp Nou avec la réception de Levante. Après deux nuls consécutifs face à Grenade (1-1) puis à Cadix (0-0) jeudi, les Blaugranas ne visaient rien d'autre qu'un succès devant leur public. De son côté, Levante surpris à domicile par le Celta Vigo (0-2) ce mardi espérait bien ramener au moins un point de son déplacement en Catalogne. Pour cette affiche de 16h15, Ronald Koeman (suspendu deux matchs) alignait un 4-3-3 avec le trio Coutinho, Depay, Luuk de Jong en pointe. Paco Lopez optait également pour un 4-3-3 avec Dani Gomez, Roger Marti et Jorge de Frutos en attaque. Le Barça démarrait idéalement la rencontre et obtenait un penalty suite à une faute de Radoja sur Depay (6e).

L'attaquant néerlandais ne tremblait pas et ouvrait le score (1-0, 7e). Sept minutes plus tard, les pensionnaires du Camp Nou réalisaient le break par Luuk de Jong bien servi par Dest qui d'une belle frappe croisée ajustait Aitor Fernandez (2-0, 14e). Après un premier quart d'heure canon, les hommes d'Alfred Schreuder maîtrisaient tranquillement les événements. Il fallait attendre la 36e pour entrevoir une opportunité dangereuse catalane. Bien servi en profondeur par Gavi, Depay effaçait Aitor Fernandez mais ne parvenait pas à conclure. Deux minutes plus tard, le Barça pensait asséner le coup de grâce sur un superbe lob de Gavi mais Aitor Fernandez limitait les dégâts (38e). Acculé devant ses buts, Levante en souffrance frôlait la correctionnelle avant la pause.

Le Barça tout en maîtrise, Ansu Fati marque pour son retour à la compétition

Mingueza sur la droite distillait un excellent centre pour Depay dont la tête était déviée en corner par Aitor Fernandez (42e). Dominateur, le FC Barcelone rejoignait les vestiaires avec deux buts d'avance. Les coéquipiers de Gerard Piqué revenaient sur le pré avec des intentions similaires et Depay décochait une belle frappe boxée en corner par Aitor Fernandez (49e). Dans la gestion, les Catalans conservaient la possession et manquaient de réalisme à la finition comme sur ce duel perdu par Depay face à Aitor Fernandez (64e). On assistait à une rencontre à sens unique et Riqui Puig réalisait un petit festival dans la surface avant de se faire subtiliser le cuir par Mustafi (68e). Les occasions s'enchaînaient pour les Blaugranas mais Dest voyait sa frappe bien captée par Aitor Fernandez (70e).

Si les joueurs barcelonais affichaient une certaine facilité dans la construction du jeu, ces derniers se montraient plutôt maladroits dans la zone de vérité. Illustration parfaite avec Depay sur la gauche qui centrait pour De Jong dont la tête passait au dessus (80e). Dans les dernières minutes du match, Levante montrait enfin le bout de son nez mais Cantero perdait son duel face à Ter Stegen (82e). Dans les arrêts de jeu, Ansu Fati après 323 jours d'absence parachevait le succès des siens d'une belle frappe tendue (3-0, 90+1). Grâce à cette troisième victoire de la saison, le FC Barcelone s'installait dans le top 5 de la Liga. Levante se retrouvait à une longueur de la zone rouge.

