Ligue 1 : l'OL résiste au PSG dans un match animé

Les Gones sortent les crocs mais n'avancent pas. L'Olympique Lyonnais a accroché le Paris Saint-Germain (1-1) ce dimanche pour terminer le week-end, dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Même si de nombreux absents étaient à déplorer de chaque côté, à l'instar de Slimani, Toko Ekambi, ou encore Kadewere, partis à la CAN, ou encore Denayer et Mendes côté lyonnais, ainsi que Donnarumma, Messi, Di Maria ou Neymar côté francilien, cette affiche alléchante a tenu toutes ses promesses au Groupama Stadium. Pour parfaitement lancer ce choc à haute intensité, Paqueta a rapidement ouvert la marque d'une belle frappe croisée ne laissant aucune chance à Navas (1-0, 7e), qui venait de capter une première alerte déclenchée par Aouar (6e). Une réalisation venant confirmer la bonne entame des Rhodaniens, organisés en 3-4-2-1 et posant beaucoup de problèmes à leurs adversaires avec leurs transitions rapides parfaitement gérées offensivement. Si les hommes de Pochettino sont revenus au vestiaire bredouilles, ils ont pourtant multiplié les occasions par Herrera (6e), Icardi (7e), Paredes (21e), Marquinhos (24e) mais surtout Mbappé (22e, 42e), qui a trouvé le montant gauche de Lopes juste avant la pause.

Après la pause, les deux formations ont continué à se rendre coup pour coup, les Lyonnais tentant de faire mal en contre à des Parisiens encore trop brouillons balle au pied, à l'image d'Emerson (51e), d'une situation ayant débouché sur une double occasion pour l'OL, par Dembélé puis Aouar (59e), ou encore d'un tir non cadré de l'entrant Cherki (74e). De son côté, le PSG n'a rien lâché et a accentué le siège autour de la défense adverse. Icardi (54e) puis Mbappé (72e) ont d'abord fait preuve de maladresse. C'est finalement assez logiquement que Kehrer, sorti du banc, a remis les deux formations à égalité en profitant d'une remise fuyante de Verratti (1-1, 76e). De quoi animer un peu plus une fin de match ayant vu Mbappé encore contrarié par le poteau, sur coup franc et où malgré plusieurs situations chaudes de part et d'autre, personne n'a réussi à prendre le dessus. Ce score de parité n'arrange absolument pas Lyon, qui n'a plus gagné depuis le 28 novembre dernier en Ligue 1 et reste ainsi sur 5 matchs sans victoire, scotché à la 11e place du classement. Paris, bousculé, reste solide leader mais enchaîne un 2ème nul de rang en championnat.