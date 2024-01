Le FC Barcelone veut griller le PSG et Luis Campos sur un dossier périlleux

Le Brésil a toujours été un terrain de chasse privilégié des grosses écuries européennes. Mais ces dernières années, avec l’explosion des prix sur le mercato notamment, la tendance s’est encore plus confirmée. Surtout qu’auparavant, c’était en bonne partie les clubs dits intermédiaires type Porto, Ajax ou Benfica qui allaient faire leurs courses au Brésil, avant de revendre les joueurs en question aux cadors européens. Désormais, ce sont ces derniers qui vont directement se servir dans le marché brésilien, à l’image du Real Madrid, qui a par exemple enrôlé Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Reinier et la sensation Endrick.

Le Paris Saint-Germain a également commencé à sonder ce marché ces derniers temps, en témoignent les arrivées de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo cet hiver, alors que les Parisiens étaient aussi dans la course pour Endrick. Cas de figure similaire pour Chelsea, ou même pour le FC Barcelone, qui a fait venir Vitor Roque cet hiver et qui devrait encore plus s’orienter vers ce marché brésilien avec la prise de pouvoir de Deco en interne.

Une grosse bataille

Et après le feuilleton Endrick, conclu en faveur du Real Madrid, il y a un autre joueur qui enflamme les cadors du Vieux Continent. C’est celui qui est encore son partenaire à Palmeiras, Estevão Willian, surnommé Messinho dans son pays. Le milieu de terrain offensif de 16 ans seulement est convoité par les cadors anglais, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, et ce n’est pas qu’une rumeur bidon puisque la direction du club brésilien a déjà confirmé, à plusieurs reprises, des discussions avec le club de la capitale. Une proposition de 50 millions d’euros aurait notamment été formulée par les Franciliens l’été dernier, aussitôt refusée par le club brésilien.

Voilà que ce dimanche, Mundo Deportivo nous apprend que le FC Barcelone espère griller le PSG dans ce dossier. Le Barça a pris la décision de foncer sur Messinho, et si ce n’est pas encore bouclé, c’est uniquement pour des raisons financières, le club catalan étant dans le dur de ce côté là. Le joueur veut rejoindre la Catalogne, et son agent André Cury entretient des liens privilégiés avec le champion d’Espagne, pour qui il a travaillé par le passé. Son prix et sa clause libératoire de 60 millions d’euros sont cependant prohibitifs, pour l’instant, pour les Barcelonais. Et c’est là que le PSG a une carte à jouer…