Arsenal : Per Mertesacker fait le point sur le cas Saliba

Auteur d'une saison de très bonne facture avec l'Olympique de Marseille, William Saliba est désormais de retour à Arsenal, et peut déjà compter sur un soutien de poids. Per Mertesacker, directeur de l'académie, s'est en effet montré dithyrambique à l'encontre du défenseur de 21 ans : « Ce que William a fait à Marseille est magnifique. Alors à nous de vraiment le tester cet été et de voir ce qui lui convient le mieux. Il a clairement imposé sa marque malgré son jeune âge, en évoluant dans une ligue majeure en Europe et a été l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Alors pourquoi ne pas l'utiliser ? »

Un message clair envoyé à Mikel Arteta, son entraîneur, contraint de prendre une décision claire quant à l'avenir de l'international français de 21 ans qui va devoir faire face à la concurrence de Ben White et de Gabriel Magalhães.