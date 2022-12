Tottenham : l'avenir d'Harry Kane se précise sérieusement

La suite après cette publicité

Dans le foot, il n'y a pas que la Coupe du Monde. Alors que la compétition bat son plein et que l'on arrive aux portes des quarts de finale au Qatar (les derniers huitièmes se joueront ce mardi), on en oublierait presque que ce Mondial se situe au beau milieu de la saison 2022-2023. Harry Kane (29 ans), qui affrontera l'équipe de France de Kylian Mbappé samedi (20 heures) pour une place en demi-finale, continue en tout cas de faire couler de l'encre.

L'avenir du serial buteur des Spurs (12 réalisations en 15 matchs de Premier League cette saison) est sur toutes les lèvres outre-Manche, mais aussi de l'autre côté du Rhin. Alors que le Bayern a assuré que Cristiano Ronaldo ne serait pas recruté dans les prochaines semaines, le club bavarois a tout de même besoin d'un attaquant de pointe pour épauler ses trublions offensifs. Le nom d'Harry Kane, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec son club formateur, est justement lié au Rekordmeister depuis plusieurs semaines maintenant.

Kane au Bayern, ça sent mauvais

Nos confrères de Sky Sport, en Allemagne, font d'ailleurs le point sur ce dossier bouillant ce mardi. Si le Bayern est déterminé à mettre la main sur le capitaine des Three Lions, l'affaire s'annonce extrêmement compliquée, et il ne sera pas question d'avoir des oursins dans les poches, surtout quand on connaît la dureté de Daniel Levy, le président de Tottenham, en affaires. Sky assure que la formation munichoise n'est de toute façon pas très optimiste pour le moment. Déjà parce que la volonté de l'écurie londonienne est de prolonger son joueur phare. À ce propos, des premiers pourparlers ont eu lieu entre les deux parties sans qu'aucune négociation concrète ne soit lancée.

Et Harry Kane dans tout ça ? Le n°10 des Spurs, avec qui il n'a jamais rien gagné dans sa carrière, préfère attendre de voir ce que réserve l'exercice 22-23 à son équipe, actuelle 4e de Premier League et qualifiée pour les 8es de finale de la Ligue des champions (face à l'AC Milan). Mais le média allemand dévoile une petite bombe en expliquant que si Harry Kane était amené à quitter Tottenham l'été prochain, ce serait a priori pour rester en Premier League, et non pas pour filer en Bundesliga. De quoi doucher les espoirs du Bayern... et réveiller la piste Manchester City, où Kane était tout proche de signer lors du dernier mercato estival ?