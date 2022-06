Qualifs Euro U21 : les Bleuets butent sur l'Ukraine mais valident leur billet pour l'Euro 2023 !

Dans le cadre de la dernière journée des qualifications pour l’Euro 2023, l'équipe de France se déplaçait, ce jeudi, à Istanbul pour y défier l'Ukraine. Vainqueurs de huit de leurs neuf matches (28 buts marqués, 2 encaissés), les Bleuets, vainqueurs de la Serbie jeudi (2-0) et de l'Arménie lundi (4-1), avaient l'occasion de définitivement valider leur billet pour la Géorgie et la Roumanie, pays hôtes de la prochaine compétition. Leaders avec six points d’avance sur leur adversaire du soir, qui compte un match de retard, les Bleuets se présentaient donc en 4-3-3 et Sylvain Ripoll réalisait plusieurs changements dans son onze de départ par rapport à la victoire en terres arméniennes.

Ainsi, Kalulu, Lukeba et Truffert étaient alignés en défense aux côtés du capitaine Badiashile. Thuram et Chotard formaient quant à eux le double pivot, avec Gouiri et Koné sur les côtés, tandis que Cho et Abline débutaient à la pointe de l'attaque. Du côté des Ukrainiens, Ruslan Rotan optait pour aussi pour un 4-3-3 avec deux changements à noter. Dans les cages, Trubin commençait alors que Vanat prenait place sur le front de l'attaque. Outrageusement dominée à l'aller (0-5), l'Ukraine allait d'ailleurs vivre une entame très délicate à l'Esenyurt Necmi Kadioglu. Profitant d'un superbe travail de Cho, Abline, prêté au Havre cette saison, concluait du pied droit pour s'offrir son premier but avec les Espoirs (0-1, 3e).

Des Bleuets punis mais ravis !

Agressifs et déterminés à prouver leur supériorité, les coéquipiers de Gouiri se faisaient pourtant surprendre sur le premier mouvement offensif des Ukrainiens. Servi par Sudakov à l'entrée de la surface, Vanat voyait sa frappe du gauche terminer dans la lucarne de Meslier (1-1, 7e). Une joie de courte durée pour les Bleus et Jaunes puisque la France ne tardait pas à reprendre l'avantage. Après un déboulé de Truffert côté gauche, Thuram, trouvé en retrait par le Rennais, terminait parfaitement d'une frappe croisée du gauche aux six mètres (1-2, 10e). Bis repetita quelques instants plus tard puisque Truffert, décidément très actif sur son aile gauche, servait cette fois-ci Gouri qui concluait d'un intérieur du droit précis (1-3, 25e).

Impliqués malgré le large turnover effectué par Ripoll, les Bleuets contrôlaient tranquillement les débats avant de se faire une nouvelle fois punir sur une action pourtant anodine. Dévié par Truffert puis Badiashile, le centre de Sych trompait finalement Meslier, lobé (2-3, 44e). Pourtant dominatrice, la France, coupable de quelques sautes de concentration, ne menait ainsi que d'un but à la pause et les errances individuelles des 45 premières minutes allaient malheureusement se confirmer au retour des vestiaires. Servi en retrait par Vivcharenko, Bondarenko profitait de la déviation de Badiashile pour battre Meslier, une nouvelle fois lobé (3-3, 50e).

Punis sur chacune des incursions ukrainiennes, les Bleuets tentaient bien de reprendre l'avantage mais ni les entrées de Kalimuendo et Camavinga (57e), ni celles de Caqueret et Ngoumou ne changeaient la physionomie de cette rencontre qui perdait en intensité. Menaçante dans le dernier quart d'heure à l'image de cette reprise de volée de Kalulu (79e) ou de cette tentative de Kalimuendo fuyant le cadre (80e), la formation tricolore, munie d'un brassard aux couleurs de l'Ukraine pour afficher son soutien au peuple de l'Est, concédait finalement le match nul (3-3). Qu'importe. Invaincus en dix journées (8 victoires, 2 nuls), les Bleuets verront bien l'Euro 2023 !

Trubin - Sych, Talovierov, Bol, Vivcharenko - Bondarenko, Mykhailenko, Kryskiv - Vyunnyk, Vanat, Sudakov