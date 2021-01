OL : l'étincelant Maxence Caqueret veut retrouver la lumière

La suite après cette publicité

En une année, Maxence Caqueret est passé par tous les états. Le 4 janvier 2020, le natif de Vénissieux marquait son premier but en professionnels avec l'Olympique Lyonnais. C'était face à Bourg-Péronnas en Coupe de France (victoire 7-0). Une belle récompense pour le milieu de terrain qui a su faire preuve de patience chez les Gones. Présenté comme l'un des grands espoirs de l'OL, il n'a jamais déçu dans les catégories jeunes. Chez les pros, il a eu quelques occasions de s'exprimer en 2018-19 avec Bruno Genesio (2 apparitions en Coupe de France). Mais c'est l'année passée, sous les ordres de Rudi Garcia, qu'il a vraiment eu son mot à dire.

Une forte concurrence qui a freiné son évolution

Pourtant, là aussi, il avait dû attendre. Jamais utilisé par Sylvinho, il s'était posé des questions sur son avenir. Mais la donne a changé en fin d'année 2019 puisque Garcia a commencé à l'utiliser beaucoup plus régulièrement. Le milieu a continué à monter en grade et à grappiller du temps de jeu pour devenir un titulaire en force. Cela s'est confirmé lors du Final 8 lorsque ce marathonien a enchaîné les titularisations (Juventus, Manchester City et Bayern Munich) et les prestations convaincantes. Pour sa première saison pleine, qui a été impactée par la covid-19, Caqueret a terminé avec un bilan de 16 rencontres toutes compétitions confondues (1 but).

Forcément, les observateurs comme les supporters avaient envie d'en voir davantage cette saison 2020-21. Et c'est dans la peau d'un titulaire qu'il a débuté ce nouvel exercice. Un statut qu'il a eu jusqu'à début octobre (5 matches, 5 titularisations). Mais le mercato est passé par là et Lucas Paqueta est arrivé pour renforcer l'entrejeu. Un secteur où Thiago Mendes a retrouvé son niveau. Il faut aussi ajouter que Houssem Aouar n'est pas parti durant l'intersaison. Avec tout ce petit monde, plus Bruno Guimarães et Jean Lucas, peu utilisé; la concurrence fait rage au milieu de terrain. Ce qui a eu un impact sur le temps de jeu du Français né en 2000. Ainsi, depuis octobre et la fin du mercato, Caqueret a joué 7 matches, mais seulement 3 en tant que titulaire. Une situation qu'il gère tant bien que mal, lui qui n'a pas mal vécu la venue de Lucas Paqueta.

Caqueret analyse sa situation

« C’est le foot, il y a des arrivées, des départs, c’est un très grand joueur. Il a fait beaucoup de bien à l’équipe. Il faut de la concurrence pour améliorer l’équipe et les joueurs, j’ai la chance d’avoir des grands joueurs autour de moi pour m’améliorer (...) Il y a une forte concurrence, très saine, au sein de cet effectif. Tout se passe bien entre nous. J'espère avoir beaucoup de temps de jeu en deuxième partie de saison et faire autant de matches que possible. L'avantage avec la nouvelle règle c'est que ça fait 5 joueurs supplémentaires avec les 11 (du départ). Quand on est sur le banc, il n'y a plus cette réflexion, car il y a beaucoup de chances qu'on rentre. Il faut se tenir prêt, il faut savoir qu'à tout moment le coach peut faire appel à nous».

Avant la trêve, Rudi Garcia utilisait le trio Thiago Mendes-Houssem Aouar-Lucas Paqueta. Des éléments dont Caqueret s'inspire forcément, lui qui a pas mal évolué depuis quelques mois. «J’ai connu une très belle évolution, mais je suis encore jeune, je dois progresser, je m’inspire des plus anciens, je prends conseil auprès de tout le monde, coach et joueurs. Je m’inspire beaucoup des joueurs qui m’entourent, mais aussi d’autres milieux de terrain en Europe comme Kevin de Bruyne, Wijnaldum, Thiago Alcantara». Lucide, le milieu a évoqué enfin ses axes de travail pour 2021. « Je peux mieux gérer mes efforts, être plus juste techniquement quand je suis fatigué et aussi être plus présent dans les derniers mètres. J’ai marqué plusieurs buts lorsque je jouais en équipe de jeunes, j’espère pouvoir le faire à nouveau chez les professionnels.» A lui de saisir sa chance quand Rudi Garcia la lui donnera !