Euro 2020 : les compositions officielles de Croatie-République Tchèque sont là

Cette 2ème journée des phases de poules de l'Euro 2020 est déjà décisive. Aussi bien pour la Croatie que pour la République Tchèque, deux nations présentent dans le groupe D qui s'affrontent ce vendredi à 18h (match à suivre en direct commenté sur FM). Après leur défaite à Wembley contre l'Angleterre (0-1), les Vatreni ont à cœur de se relancer dans la course à la qualification aux 8es de finale. De son côté, la Národní Tým espère bien décrocher son billet pour la phase à élimination dès aujourd'hui, à Hampden Park, après leur victoire dans cette même enceinte contre l'Ecosse (2-0) lors de la première journée.

Pour ce match important à Glasgow, Zlatko Dalić, le sélectionneur croate, aligne un 4-2-3-1 classique avec notamment la charnière centrale type Lovren-Vida, alors que le double pivot au milieu de terrain est composé de Mateo Kovacic et de Luka Modric, le capitaine, et qu'Ivan Perisic ou encore Ante Rebic font partie du quatuor offensif. Jaroslav Šilhavý, le sélectionneur de la Tchéquie, compose lui aussi un 4-2-3-1 avec notamment les deux joueurs de West Ham Vladimir Coufal et Tomas Soucek, ainsi que le double buteur contre l'Ecosse, Patrik Schick, qui occupe la pointe de cette équipe.

Croatie

Livakovic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol - Modric, Kovacic - Perisic, Kramaric, Brekalo - Rebic

République Tchèque

Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Holes, Soucek - Masopust, Darida, Jankto - Schick