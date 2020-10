Rennes : l'agent de Daniele Rugani évoque déjà l'avenir du défenseur

La suite après cette publicité

Prêté sans option d'achat au Stade Rennais par la Juventus, le défenseur Daniele Rugani a fait ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs ce vendredi soir face au Dijon FCO (1-1). En attendant de savoir ce que va donner son aventure en France, son agent Davide Torchia en a déjà dit un peu plus sur la situation de l'Italien.

« Nous avons beaucoup de respect pour les supporters français et plus particulièrement ceux de Rennes, et le club qui l'a choisi. C'est pour ça que nous sommes ici, pas pour faire un passage mais pour entreprendre une route qui ira le plus loin possible. C'est notre manière de penser », a déclaré Davide Torchia sur la chaîne de Mediapro «Téléfoot». Une bonne nouvelle pour le SRFC.