Vélez Sarsfield : 4 joueurs écartés après un viol

Il y a quelques jours, Daniel Alves a été condamné à 4 ans et demi de prison. Accusé d’agression sexuelle sur une jeune femme en boite de nuit à Barcelone en décembre 2022, le Brésilien a donc été déclaré coupable. Et il n’est malheureusement pas le seul footballeur à être pointé du doigt pour ce genre d’actes odieux. En effet, AS révèle que quatre joueurs de Vélez Sarsfield, à savoir Abiel Osorio, José Florentín, Braian Cufré et Sebastián Sosa, ont été accusés d’agression sexuelle collective par une jeune femme de 24 ans. Les faits se sont déroulés le 3 mars. Invitée par Sosa dans sa chambre à l’hôtel Hilton, la victime présumée s’y est rendue. Une fois arrivée là-bas, elle s’est rendue compte que Cufré, Osorio et Florentín étaient, eux aussi, présents sur les lieux. Les footballeurs ont sorti des bières et diverses boissons alcoolisées pour boire quelques verres. La jeune femme a commencé à se sentir mal et s’est allongée sur l’un des lits de la chambre. C’est à ce moment-là qu’elle a été agressée sexuellement sans consentement selon ses dires.

Une fois qu’elle s’est sentie un peu mieux, elle a commandé un taxi pour rentrer chez elle. Elle a ensuite porté plainte et le parquet a demandé un examen médical approfondi. Dans la foulée, Vélez Sarsfield a publié un communiqué de presse. « Le Club Atlético Vélez Sarsfield a pris connaissance de la plainte pour abus sexuel déposée au sein de l’Unité du Procureur pour les crimes contre l’intégrité sexuelle de la province de Tucumán le 6 mars de cette année, dans laquelle sont impliquées quatre joueurs de notre équipe professionnelle. Compte tenu de la gravité de la plainte, le Conseil d’Administration du Club Atlético Vélez Sarsfield s’est immédiatement mis à la disposition de la Justice de Tucumán pour fournir toutes les informations et éléments pertinents afin de pouvoir contribuer à l’enquête et à la clarification de l’affaire, et déterminer les responsabilités. De même, dans le cadre du protocole d’action de l’institution en cas de violence sexiste, il a été décidé de séparer préventivement de l’équipe professionnelle les joueurs mentionnés dans la plainte, Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio et José Ignacio Florentín.» Affaire à suivre donc…