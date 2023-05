PSG : Christophe Galtier accepte les critiques

La suite après cette publicité

Premier du classement de Ligue 1 avec six points d’avance et une meilleure différence de buts que le RC Lens, le Paris Saint-Germain va être sacré champion de France pour la onzième fois de son histoire. Pourtant, la saison du club de la capitale est loin de satisfaire l’opinion. Et si les critiques sont nombreuses, Christophe Galtier les accepte.

«Je comprends les critiques, certains matches à domicile n’ont pas été bons. Il faudra analyser la première partie de saison et voir comment nous avons récupéré l’équipe post-Coupe du Monde. Certains matches à domicile n’étaient pas bons, mais c’est l’histoire d’une saison très particulière. Aucun joueur n’a joué autant de matches en si peu de temps. J’accepte les remarques et les critiques. Tout le monde a eu des passages à vide. Nous, c’est arrivé à un moment crucial, avec le Bayern Munich en Ligue des Champions et l’OM en Coupe de France», a-t-il confié en conférence de presse.

