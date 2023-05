Chelsea : le message énigmatique de Thiago Silva

La suite après cette publicité

Âgé aujourd’hui de 38 ans, Thiago Silva est bien plus proche du crépuscule que de l’aube de sa carrière. S’il a toujours confié vouloir terminer sa carrière à Fluminense, club brésilien qui l’avait relancé en 2006 après qu’il eut contracté la tuberculose, le Brésilien n’a jamais communiqué sur le moment précis où il rallierait le Brésil. Sans l’ombre d’un doute, cela ne devrait pas tarder, alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en 2024 avec Chelsea. Cette semaine, le Telegraph révélait par ailleurs que le board londonien ne bloquerait pas Silva s’il réclamait un départ dès cet été. Et étant donné sa dernière publication pour le moins énigmatique sur les réseaux sociaux, son avenir pourrait être relancé plus vite que prévu.

«Je voudrais dire merci pour tant d’affection et de respect pour moi et ma famille !! Je sais que la saison n’est pas encore terminée, mais nous n’avons pas fait une saison que Chelsea mérite de faire, et j’en suis vraiment désolé ! Mais même ainsi, je suis honoré de cette façon par les supporters. C’est très gratifiant et vous pouvez être sûr que je serai bleu pour le reste de ma vie !! Je t’aime de toutes mes forces. Merci», a écrit le défenseur des Blues sur son compte Twitter. Alors simple déclaration d’amour ou message subliminal laissant présager un départ ? À vous de trancher.

À lire

Chelsea : Mauricio Pochettino arrivera cet été avec son propre staff