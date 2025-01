Bundesliga : festival offensif du Bayern, le RB Leipzig perd pied à Stuttgart

Le Bayern Munich ne laisse pas beaucoup de points en route cette saison en Bundesliga. Nouvelle démonstration ce mercredi soir avec un succès éclatant face à Hoffenheim (5-0). Leroy Sané s’est offert un doublé, Harry Kane a repris la tête du classement des buteurs avec son 16e but de la saison, Gnabry et Guerreiro ont parachevé le spectacle. Le Bayern est plus que jamais leader du championnat.

Et il ne verra pas le RB Leipzig se rapprocher puisque le club de l’est s’est incliné sur la pelouse du Vfb Stuttgart (2-1). Les hommes de Marco Rose avaient pourtant ouvert la marque par Sesko, avant d’encaisser deux buts en deuxième période. Dans les autres résultats de la soirée, Augsbourg s’est imposé sur la pelouse de l’Union Berlin (2-0), et le Werder Brême s’est fait rejoindre in extremis par Heidenheim après un match spectaculaire (3-3). Plus tôt dans la journée, Bochum avait dominé Sankt-Pauli (1-0).