OL : l’étonnante stratégie de John Textor pour se débarrasser de Mama Baldé

Une saison et puis c’est tout ? Arrivé l’été dernier en provenance de l’ESTAC sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros, Mama Baldé s’était définitivement engagé avec l’OL au mois de mai. Une information qui avait de quoi surprendre, au regard de la saison plus que compliquée traversée par le joueur, mais qui n’était en réalité pas liée à une volonté du club rhodanien de le conserver. L’ancien Troyen ayant pris part à 55 % des rencontres de l’OL au cours de la saison, son option d’achat avait été automatiquement levée.

Au bout du compte, Mama Baldé avait dû se contenter de 571 minutes de jeu sur l’ensemble de la saison de Ligue 1, réparties sur 20 matches, avec un bilan famélique de 2 buts et 3 passes décisives. Peu influent dans le jeu, et jamais décisif en première partie de saison, l’international bissau-guinéen avait vu son statut se fragiliser encore plus avec la nomination de Pierre Sage au mois de décembre. C’est finalement à partir de février que le joueur de 28 ans avait pu regratter des minutes, avec un retour en force matérialisé par 2 buts et 3 passes décisives en 144 minutes. Suffisant pour s’installer durablement à l’OL ? Probablement pas.

John Textor tente de le convaincre de signer à Botafogo

Ce mercredi, le média brésilien Globo Esporte rapporte que le joueur formé au Sporting Portugal a récemment pu échanger avec John Textor. Ce dernier lui aurait fait part de son intention de le faire signer à Botafogo, une information que nous sommes d’ailleurs en mesure de vous confirmer. Propriétaire de la holding Eagle réunissant notamment les clubs de Molenbeek (Belgique), Crystal Palace, l’OL et donc Botafogo, le milliardaire américain essaie actuellement de tirer les ficelles pour conclure l’opération. Ces derniers mois déjà, plusieurs mouvements entre clubs de la galaxie Eagle avaient été conclus (Adryelson et Lucas Perri avaient dernièrement quitté Botafogo pour l’OL).

Néanmoins, le deal concernant Mama Baldé s’annonce bien plus périlleux que les deux autres cités. Selon nos informations, l’international bissau-guinéen a en effet refusé la proposition de Textor, et ce, malgré la promesse d’un salaire supérieur à celui qu’il touche aujourd’hui entre Rhône et Saône (Textor a compris la position du joueur). Mais quoi qu’il en soit, l’OL, résolu sur le sujet, entend bien vendre Baldé et l’a déjà bien informé de ses intentions pour cet été. Aujourd’hui, le club rhodanien attend entre 6 et 7 millions d’euros pour céder son attaquant. Si des pistes existent, Lyon attend encore des offres de clubs européens, car la priorité du joueur, aujourd’hui, est de rester sur le Vieux Continent.