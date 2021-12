Algérie, Coupe Arabe : la joie de Madjid Bougherra après sa qualification en finale

Un scénario extraordinaire a permis à l'Algérie de se qualifier pour la finale de la Coupe arabe de la FIFA 2021 après sa victoire au bout du temps additionnel face au Qatar, pays organisateur de la compétition. L'entraîneur des Fennecs et ancien international Madjid Bougherra (70 sélections, 4 buts) n'a pas caché sa fierté à l'encontre de ses joueurs et félicite les siens pour le travail accompli pour ce beau parcours.

«Cette victoire, c'est grâce à Dieu, c'est la chose la plus importante. Les joueurs étaient très fatigués, mais ils se sont battus, pour l'Algérie, pour les fans, pour ceux qui les soutiennent et pour le pays. On a eu le parcours le plus difficile. On a joué le Maroc, le Qatar... Ça n'a pas été facile et les joueurs étaient épuisés mais ils ont tout donné pour gagner», a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre au micro de FIFA TV.