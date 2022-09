PSG : Presnel Kimpembe ne sera pas suspendu contre la Juve

Leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'apprête à faire son entrée en scène en Ligue des Champions avec la réception, mardi soir, de la Juventus Turin. Un premier rendez-vous auquel pourra participer Presnel Kimpembe (27 ans). Averti à Madrid lors du huitième de finale retour de C1 en mars dernier alors qu'il était sous le coup d'un match de suspension en cas de nouveau carton jaune, le défenseur parisien ne sera, en effet, pas suspendu.

Comme indiqué par le règlement et l'article 52.05 de la LdC, «les suspensions non purgées à la suite d'avertissements répétés et les avertissements simples infligés dans l'UEFA Champions League [...] sont annulés au terme de la saison». De ce fait, Christophe Galtier pourra bel et bien s'appuyer sur l'international français, qui devrait donc faire partie du groupe parisien.