Real Madrid-Atlético de Madrid : les compositions officielles

Soir de derby dans la capitale espagnole ! Pour le compte de la 17e journée de Liga, le Real Madrid, leader, accueille son voisin de l'Atlético, quatrième, déjà relégué dix points derrière (un match à suivre en direct commenté sur FM à 21h). Les troupes de Carlo Ancelotti peuvent enchaîner une dixième victoire consécutive, toutes compétitions confondues. L'Atléti aura à coeur de remporter son premier derby en Liga, depuis le 27 février 2016 (0-1, Antoine Griezmann).

Pour ce derby, le Real Madrid se présente en 4-3-3, avec Carvajal, Militão, Alaba et Mendy derrière, le trio indéboulonnable au milieu et Asensio et Vinicius Jr autour de Benzema, de retour de blessure, devant. En face, Diego Simeone choisit d'aligner un 5-3-2, avec Kondogbia dans la défense à trois, Llorente et Carrasco en pistons et le duo Cunha-Griezmann aux avant-postes.

Les compositions d'équipes :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Asensio, Benzema, Vinicius Jr

Atlético de Madrid : Oblak - Llorente, Kondogbia, Felipe, Hermoso, Carrasco - Correa, De Paul, Koke - Cunha, Griezmann