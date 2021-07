Luan Peres confirme son arrivée à l'OM

La suite après cette publicité

Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi et Pau Lopez. L'Olympique de Marseille a démarré son mercato estival sur les chapeaux de roue avec déjà six recrues dans l'escarcelle. Et ce n'est pas terminé, Pablo Longoria l'a assuré lors de ces derniers points face à la presse ces derniers jours.

Et le prochain à débarquer du côté de l'Orange Vélodrome pourrait bien être Luan Peres (26 ans). L'affaire était très bien engagé, mais là, le conditionnel n'est même plus de rigueur. Le rugueux défenseur central de Santos (1m90, 78 kg) a lui-même confirmé son arrivée prochaine à Marseille sur une vidéo rendue publique sur les réseaux sociaux.

«Je ne peux pas refuser»

«Je suis très heureux. C'est un nouveau défi pour moi. Je ne peux pas refuser une telle proposition, dans un grand championnat européen, dans un grand club, un des plus grands en France. Je suis très heureux de quitter Santos par la grande porte», a lâché le Brésilien, se disant ouvert à revenir un jour défendre le maillot paulista.

Le transfert de l'axial auriverde s'annonce donc imminent. Pour rappel, il devrait s'élever à près de 5,2 M€, 4,5 M€ revenant à Santos, propriétaire des droits sportifs du joueur, le reste étant dû au FC Bruges, qui avait conservé un pourcentage à la revente lors de son départ en 2019. Et de 7, donc, pour l'OM !