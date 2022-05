L'Atlético de Madrid met Thomas Lemar sur le marché !

La suite après cette publicité

La saison fut dure pour Thomas Lemar. Après un exercice 2021/2022 pendant lequel il avait mis tout le public de l'Atlético de Madrid d'accord, avec des prestations de grande classe qui ont bien aidé les Colchoneros à aller au bout en Liga, cette année fut plus compliquée. La faute, en partie, à des pépins physiques récurrents - blessures musculaires et covid - qui l'avaient plutôt épargné lors de l'année du sacre, et à une équipe qui tournait un peu moins bien devant.

Mais surtout, son contrat arrive à expiration dans un an. Comme c'est habituel dans cette situation, un gros dilemme se présente pour les dirigeants du club, surtout qu'il refuse les différentes propositions de prolongation formulées par l'état-major colchonero. Comme l'indique Marca, le club de la capitale espagnole a décidé d'écouter des offres pour le joueur qui avait coûté 72 millions d'euros à l'été 2018.

Pas encore d'offres

Pour l'instant, aucune proposition concrète n'est arrivée sur la table des dirigeants de l'Atlético de Madrid, mais par le passé, plusieurs écuries de Premier League dont Arsenal étaient venus toquer à la porte de Miguel Angel Gil et Andrea Berta. A noter qu'une vente ferait bien les affaires de Monaco, qui toucherait un pourcentage sur la vente de l'international tricolore.

L'aventure colchonera de Thomas Lemar risque donc de prendre fin cet été si un accord pour une prolongation n'est pas trouvé dans les prochaines semaines. Comme l'indique le journal espagnol, l'Atlético n'a aucune intention de risquer de le voir filer gratuitement dans un an. Affaire à suivre, et voilà une bonne affaire pour bien des gros clubs du Vieux Continent...