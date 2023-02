JT Foot Mercato : Chelsea veut continuer de piller l’Europe

Chelsea veut piller l’Europe

Chelsea a dépensé plus de 600 M€ cette saison sur le mercato, le propriétaire du club londonien, Todd Boehly veut continuer à recruter de grosses stars cet été dont Neymar ! Il y a quelques mois, le Brésilien a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027. S’il a clamé à qui veut l’entendre ces derniers mois qu’il est très attaché au PSG et au club de la capitale, l’attaquant de 31 ans est tout proche d’un départ à Chelsea. Selon nos informations, Todd Boehly, le boss de Chelsea, a rencontré directement l’entourage du joueur ces derniers jours. L’occasion pour l’homme fort du club anglais, véritable fan du joueur, d’exposer le projet londonien au clan Neymar et de discuter des contours d’une possible arrivée estivale. Ils ont évoqué un transfert ou une résiliation à l’amiable de contrat pure et dure. Puis, visiblement pas inquiétés par le fair-play financier, les Blues envisageraient de passer à l’attaque dès cet été pour Jude Bellingham d’après le quotidien britannique The Telegraph. Le Borussia Dortmund réclamera une somme à 9 chiffres pour son joueur, aujourd’hui considéré comme le plus onéreux de la planète par le CIES, avec une valeur estimée à 208 M€. Le jeune marocain de 21 ans, Ez Abde, attire l’œil de Chelsea selon Sport. L’ailier formé au FC Barcelone est actuellement prêté à Osasuna, où il performe. Plusieurs clubs anglais s’intéressent à son cas, mais Xavi pourrait compter sur lui la saison prochaine. Arrivé l’été dernier à Chelsea après un passage réussi au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang peine à exister dans l’équipe de Graham Potter. Son nom est associé à la MLS depuis plusieurs jours. Mais le coach des Blues a fermé la porte à un départ du Gabonais. Enfin, Chelsea a peur de voir Mason Mount quitter le club prochainement. Alors que son contrat expire le 30 juin 2024, le milieu anglais est toujours en pourparlers avec la direction de Chelsea, et selon The Daily Telegraph, les négociations sont au point mort.

Le coup de gueule de Galtier

Christophe Galtier était très remonté en conférence de presse, ce vendredi avant de jouer Lille (dimanche, 13h). Il n’a clairement pas apprécié les critiques faites sur son style de jeu. Il a aussi tenu à mettre au clair l’affaire qui oppose Neymar et Mbappé. «Il (Mbappé) a dit exactement la même chose dans le vestiaire. Il a une grande maturité, il est déterminé pour que tout le monde reste mobilisé. Ses propos sont bienvenus. Vous ne pouvez pas, je ne vais pas associer la déclaration de Kylian avec la photo de Ney dans un fast food. Je me suis entretenu avec Ney, je lui ai dit ce que je pensais. Ney a le droit dans son jour de récupération de jouer au poker. Il est passionné de poker. Et je lui ai dit ce que je pensais, mais ça reste entre lui et moi. J’ai l’intime conviction qu’il n’y a pas d’amalgame à faire entre la déclaration de Kylian et la photo qui est sortie.»

Le PSG pense à Mourinho

Christophe Galtier a donc décidé de sortir les crocs. Sauf que le directeur sportif du PSG, Luis Campos, n’a pas l’air de lui faire complètement confiance, car il aurait contacté un coach de renom pour le remplacer ! À Doha, l’avenir de Christophe Galtier fait débat. Selon nos informations, des contacts récents ont eu lieu entre Luis Campos et José Mourinho, actuel entraîneur de l’AS Roma. Son nom a souvent été cité à chaque changement d’entraîneur mais cela n’a jamais abouti. Là, il pourrait représenter une alternative crédible aux yeux de Luis Campos, qui l’apprécie. Pour l’instant, le Portugais est lié jusqu’en 2024 avec le club de la Louve, et il a expliqué à plusieurs reprises qu’il se plaisait beaucoup en Italie.