Barça : Riqui Puig vers un départ en prêt au mercato

Le cas Riqui Puig fait souvent parler au FC Barcelone. Très apprécié des supporters et de pas mal de gens au club, le frêle milieu de terrain de 21 ans ne l'est malheureusement pas de son entraîneur Ronald Koeman. Le Néerlandais ne fait pas confiance au joueur (3 minutes de jeu seulement cette saison en Liga) qu'il accuse même de servir de taupe pour la presse espagnole. Dans cette situation, il ne reste pas beaucoup de solutions.

D'après Sport, le Barça va prêter le joueur formé au club pour les six prochains mois mais avant cela il va lever l'option de prolongation de contrat de deux ans, alors que Puig arrive en fin de bail dans six mois. Il ne faudrait pas voir le jeune élément quitter le Barça libre et c'est au Betis qu'il pourrait aller grignoter du temps de jeu.