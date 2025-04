L’Angleterre se régale des malheurs de l’OL face à Manchester United

Hier soir, Manchester United a plus que tremblé face à l’Olympique Lyonnais. Après avoir mené 2 à 0 et dominé les débats, le club anglais s’est effondré face à des Gones, qui ont été vaillants et inspirés même à 10 contre 11. Ce qui ne les a pas empêchés de prendre les devants par la suite (2-4). C’est à ce moment-là que plusieurs fans de Man U ont décidé de quitter le stade. «Je plains ceux qui ont dû partir à 2-4 à cause des embouteillages», a lâché Ruben Amorim après la rencontre. Ce n’était pas forcément le cas car nous pouvons vous assurer que plusieurs fans de MU se sont bien levés de leur siège et sont partis lors du pénalty transformé par Alexandre Lacazette. Une erreur puisque les Mancuniens se sont finalement imposés 5 à 4 et se sont qualifiés pour le tour suivant. Certains parlent du match de l’année. Ruben Amorim, lui, a avoué qu’il s’en souviendra un moment.

La suite après cette publicité

L’OL, entre chaos et KO

«Le bruit sur les deux derniers buts était incroyable, on peut garder ça pour l’avenir. On a pensé que c’était difficile, mais on a essayé d’apporter des changements. Au stade, dans ce club, on a toujours le sentiment que tout peut arriver. Aujourd’hui, c’était encore une journée comme ça.» Harry Maguire est du même avis. «C’est un match incroyable, c’est évident. On a vraiment bien joué, on menait 2-0 à la mi-temps. On a eu le contrôle total, même en seconde période, avec des occasions de troisième but. Puis ils ont marqué de nulle part, on a concédé un but un peu fou. Ça nous a mis en difficulté, ils ont égalisé, puis on s’est retrouvés menés 4-2 à dix, c’est loin d’être suffisant. On s’est trop exposés. Lyon est une bonne équipe, avec de bons attaquants et un excellent jeu. Mais nous avons tenu bon et fait preuve d’un excellent état d’esprit, et c’est ce que ce stade fait. Revenir comme ça, c’est une performance incroyable de la part de tous dans les dernières minutes.»

Contrairement à André Onana, qui a fait preuve d’une certaine suffisance avec les Lyonnais avant le match aller, Maguire a respecté son adversaire du jour. La presse anglaise, elle, s’enflamme pour Manchester United et se régale par ricochet des malheurs de l’OL. The Sun, qui a parlé de «chaos» a écrit : «le Théâtre des Rêves a été le théâtre de drames étonnants au fil des ans, mais il a rarement été témoin d’une chose pareille. Bruno Fernandes a marqué sur pénalty, le remplaçant Kobbie Mainoo a égalisé. Et lorsque l’attaquant improvisé Maguire s’est placé à la fin du centre de Casemiro pour marquer de la tête, le vieux stade tremblait jusque dans ses fondations. Trois buts en sept minutes et les espoirs de United de terminer une saison décevante de manière glorieuse sont toujours vivants.»

La suite après cette publicité

Le héros Maguire fait tomber l’OL

De son côté, le Daily Mail a écrit : «les Red Devils réalisent un retour miraculeux dans les dernières minutes de la prolongation pour atteindre les demi-finales de la Ligue Europa. (…) C’était l’une des nuits les plus folles de l’histoire de United – et il y en a eu quelques-unes. United semblait mort et enterré. Mais non. Cette équipe ne s’arrête jamais, souvenez-vous. (…) Lacazette, ancien joueur d’Arsenal, a transformé le pénalty, provoquant une invasion du terrain par le banc lyonnais. L’ancien joueur de United, Nemanja Matic, si critique envers Onana la semaine dernière, semblait particulièrement satisfait de lui-même. (…) Malgré tout, Manchester United a su se reprendre avec Fernandes et Mainoo. Le chaos à l’intérieur d’Old Trafford venait à peine de s’apaiser lorsque Casemiro a centré au deuxième poteau où Maguire s’était éloigné de Niakhate et avait guidé une tête parfaitement, de manière improbable, à l’intérieur du deuxième poteau. Cette fois, c’est le staff de United qui s’est précipité sur le terrain en liesse tandis que les joueurs lyonnais se tenaient là, incrédules. Quel match de football incroyable !»

Sky Sports va dans le même sens : «Manchester United a réalisé l’une des plus belles remontées européennes en battant Lyon 5-4 après prolongation (7-6 au total) malgré un retard de deux buts après 113 minutes. Dans un match extraordinaire, Manchester United a mené de deux buts avant d’en concéder quatre - dont deux avec l’équipe française réduite à 10 joueurs - pour finalement renverser la situation grâce au but vainqueur de la tête de Harry Maguire qui a fait trembler les filets d’Old Trafford. Lyon étant sous le choc, Maguire, qui avait servi d’attaquant de fortune dans le désespoir de United, eut le dernier mot. Les célébrations furent instantanées et ne cessèrent que longtemps après le coup de sifflet final, joueurs et supporters savourant un match mémorable.» Il le sera pour d’autres raisons pour l’OL comme l’a avoué Corentin Tolisso. «Qu’est-ce qu’on dit du foot ? De notre côté, il est cruel. De leur côté, c’est beau. J’aurais préféré être de l’autre côté ce soir (hier).»