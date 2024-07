OM : Getafe a touché un joli chèque grâce à Mason Greenwood

Prêté par Manchester United à Getafe, la saison passée, Mason Greenwood a réussi sa saison sur le plan personnel, avec dix buts et six passes décisives en 36 rencontres, toutes compétitions confondues. Le nouveau joueur de l’Olympique de Marseille a également permis au club espagnol d’empocher un bon pactole dans ses caisses. Selon The Daily Mail, Man Utd et Getafe avaient négocié un pourcentage de 20% pour chaque vente de l’Anglais, lors des discussions pour son prêt l’été dernier. Ainsi, le pensionnaire de la Liga aurait perçu 5,34 millions de livres sterling, soit environ 6,3 millions d’euros.

Recruté pour 26 millions d’euros par l’OM, l’international anglais (1 sélection) est la recrue la plus chère de ce mercato estival marseillais. Et il pourrait être accompagné d’autres renforts offensifs, dont un autre anglais, en la personne d’Eddie Nketiah.