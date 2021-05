Le vestiaire du Real Madrid réagit au départ de Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

«Le Real Madrid C.F. annonce que Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à sa phase actuelle en tant qu'entraîneur de notre club. Il est maintenant temps de respecter sa décision et de lui montrer notre remerciement pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion pendant toutes ces années, et pour ce qu'a représenté sa personne pour le Real Madrid. Il sait qu'il est dans le cœur du Real Madrid et que le Real Madrid est et sera toujours sa maison. » C'est à midi ce jeudi que le Real Madrid a officialisé le départ de Zinedine Zidane, l'homme qui a fait gagner trois Ligues des Champions consécutives à la Casa Blanca lors de son premier passage sur le banc mais qui a connu un second mandat plus compliqué qui l'a poussé finalement à rendre son tablier plus vite que prévu.

Disposant d'une relation forte avec son vestiaire, Zinedine Zidane avait d'ailleurs été sauvé à plus d'une reprise par celui-ci. Pas étonnant donc que les messages se multiplient à la suite de l'officialisation du départ d'un homme qui va laisser une trace indélébile aussi bien chez les supporters que chez les joueurs madrilènes. Premier joueur et pas des moindres à communiquer sur Instagram, Sergio Ramos. Le capitaine emblématique du club merengue a lâché un message pour le moins émouvant envers son coach. « ZZ, le seul et unique. Je vous souhaite le meilleur. Vous le méritez, vous l'avez gagné. Profitez de la vie, profitez de votre famille. Un gros câlin, coach. Merci Zidane. »

Beaucoup de merci et d'admiration de la part du vestiaire pour ZZ

Un message poignant qui n'a rien à envier à celui de Raphaël Varane, l'autre pilier de la défense madrilène. Il faut dire que le champion du monde 2018 a tissé une relation particulière avec Zidane depuis 10 ans. « ZZ. El Maestro. Depuis mon arrivée à Madrid il y a 10 ans, tu as été plus qu’un simple coach, un mentor. Tu m’as aidé à me développer en tant que joueur et en tant qu’homme. Tu as su mener avec classe cette génération dorée vers les sommets (et plusieurs fois !). Je ne pourrais jamais assez te remercier pour tous les conseils que tu m’as donné, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Encore merci, Boss ! Bonne continuation et à bientôt j’espère ! »

Marcelo, autre joueur important du Real Madrid depuis une décennie, a lui aussi envoyé un joli message à son coach : « merci pour toutes ces années au club míster ! Félicitations pour tout ce que vous avez accompli, je vous souhaite le meilleur dans le futur !! ». Nacho, quant à lui, s’est contenté d’un sobre et classe « Admiration et respect », tandis que Casemiro a délivré un message aussi bref qu’émouvant. « Merci pour tout, monsieur. Je vous dois une grande partie de qui je suis. Admiration éternelle. » Vinicius Jr n’a guère été plus loquace en signant un « MERCI POUR TOUT, Monsieur »*, lourd de sens. Idem pour Toni Kroos qui a lui aussi remercié Zinedine Zidane.

Mais la réaction la plus attendue était bien évidemment celle de Karim Benzema. L’entente, voire même la symbiose qui se dégageait entre les deux Français, était un atout et une force pour le club merengue. C’est en substance ce que l’attaquant de l’Équipe de France, qui va disputer l’Euro avec les Bleus, a expliqué sur Twitter le remerciant, comme beaucoup d’autres Madrilènes, des conseils et de son apport au quotidien durant tout le temps de leur collaboration. « Merci Frérot pour tout ce que tu m’as apporté tant sur le plan collectif que personnel... Je suis fier et honoré d’avoir pu avancer et grandir auprès de l’homme que tu es. » Nul doute que ce message devrait ravir le principal intéressé qui a donc reçu un hommage incroyable de la part de son vestiaire.