FC Barcelone : Joan Laporta a choisi Hansi Flick pour remplacer Ronald Koeman

Des rumeurs étaient apparues la semaine dernière, mais cette fois, c'est du concret. Pour la sérieuse radio catalane RAC1 il n'y a pas de doutes, Joan Laporta a définitivement tranché pour son futur entraîneur. Ce ne sera pas Ronald Koeman visiblement, ni même Xavi Hernandez, qu'on annonçait comme le candidat numéro un en cas de départ du Néerlandais en fin de saison.

Effectivement, le président du FC Barcelone souhaite offrir le poste d'entraîneur à Hansi Flick, coach du Bayern dont le départ de Bavière est acté après des relations qui se sont dégradées avec ses supérieurs. Même si ce dernier devait prendre les commandes de la sélection allemande après l'Euro, du moins selon la presse allemande, rien n'a encore été signé selon la radio. Le tacticien germanique n'a donc aucun contrat de valable, et pourrait s'engager librement avec le club de Liga.

Surtout, le média précise que Joan Laporta a trouvé Flick réceptif à l'idée de diriger le FC Barcelone au cours d'une discussion entre les deux hommes. De là à dire qu'il a dit oui ? Pas encore, mais la tendance serait donc plutôt positive. Ses méthodes de travail et l'intensité qu'il exige à ses troupes ont en tout cas tapé dans l'œil des décideurs catalans, qui souhaitent procéder à une petite révolution dans l'effectif au mercato.

Un premier contact qui devrait donc être suivi de nouvelles discussions dans les prochaines semaines, avant d'éventuellement trouver un accord pour que Flick dirige la bande de Frenkie de Jong et de Pedri. Un choix fort, et il faudra voir s'il aura un impact sur le choix d'avenir de Lionel Messi, le gros dossier du FC Barcelone pour cette période estivale.

