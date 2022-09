Ballon d'Or : Kaká mise sur Karim Benzema

Régulier au Real Madrid depuis plus de 10 ans, Karim Benzema est une légende du club madrilène. Plus il vieillit, plus il est bon, comme l'atteste la saison précédente avec des statistiques individuelles exceptionnelles (15 buts en C1) et des titres collectifs (Liga, Ligue des champions). Tout semble réuni pour que "KB9" soit le prochain Ballon d'Or et succède à Leo Messi. C'est bien l'avis de son ancien coéquipier Kaká, Ballon d'Or 2007.

« Je pense que c'est un favori bien que l'on ne puisse jamais dire à cent pour cent qu'ils vont le lui donner. Karim est maintenant un joueur très complet et le prix serait bien mérité » confie le milieu de terrain brésilien dans un entretien pour le journal Marca.