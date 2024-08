Liga : score vierge entre le Real Betis et Alavés, Leganes domine Las Palmas

Suite de la 2ème journée de Liga ce dimanche soir. Le Real Betis accueillait dans son stade Benito Villamarín le club d’Alavés. Nabil Fekir était bien titulaire tout comme Youssouf Sabaly dans le onze de Manuel Pellegrini. Malgré une large domination des Andalous qui ont tiré au but à près de quinze reprises, les locaux n’ont jamais réussi à trouver le chemin des filets. Le Deportivo Alavés avait sorti de solides barbelés pour empocher un point : chose que les Babazorros ont réussi puisque le score final a bel et bien été vierge de réalisations (0-0). Le début de saison des Verdiblancos est un peu compliqué avec deux points pris en deux matchs. Alavés est 18ème.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Betis 2 2 0 0 2 0 1 1 17 Alavés 1 2 -1 0 1 1 1 2

Dans l’autre rencontre débutée quelques minutes plus tôt, Las Palmas se déplaçait dans la banlieue de Madrid pour y affronter le promu de Leganés, sur la pelouse du stade municipal de Butarque. Au cours d’une partie dominée par les locaux, Juan Cruz a ouvert le score (71e), avant que Enric Franquesa double la mise quelques minutes plus tard (85e). La réduction du score de Sandro Ramírez (90e+3) n’a pas changé l’issue de la rencontre et les joueurs de Jeff Luhnow ont verrouillé un premier succès de leur saison (2-1). Avec ses trois points, Leganés grimpe à la 4ème position, tandis que Las Palmas reste à la 14ème place.