Mercato : Chelsea en pole position pour Christopher Nkunku

Christopher Nkunku aurait passé une visite médicale à Francfort à la demande de Chelsea pour un transfert au prochain mercato estival. La nouvelle sortie en Allemagne par l'intermédiaire de Bild a fait l'effet d'une bombe ce matin. Si nous sommes en mesure de vous confirmer que le joueur était bien à Francfort, c'était avant tout pour le renouvellement de son contrat d'assurance. En effet, la plupart des joueurs professionnels, et en particulier les plus talentueux, souscrivent un contrat d'assurance qu'il faut renouveler régulièrement. Ce contrat couvre tout ce qui pourrait leur arriver partout dans le monde, aussi bien dans la vie professionnelle (blessure notamment) que personnelle. Malgré tout, Chelsea est bel et bien en pôle position pour recruter l'actuel troisième meilleur buteur de la Bundesliga même si pour le moment rien n'est encore signé.

Celui qui a été sacré meilleur joueur de Bundesliga l'an passé, et qui a déjà marqué 4 buts en 7 matches de championnat, avait prolongé son contrat avec Leipzig il y a quelques semaines, prouvant son attachement au club allemand. De quoi aborder avec plus de sérénité la saison la plus importante de sa jeune carrière entre Bundesliga, Ligue des Champions et surtout la Coupe du Monde 2022 au Qatar. En effet, l'attaquant de 24 ans, a participé aux 8 derniers matches de la France. Le joueur est très apprécié par Didier Deschamps qui apprécie sa polyvalence et sa capacité à jouer sur tous les postes offensifs.

Chelsea veut Christopher Nkunku

Néanmoins, la cote de l'ancien Parisien est restée au plus haute. Cette prolongation n'a pas entamé la motivation des clubs européens qui lorgnent l'international tricolore aux 8 sélections depuis plusieurs mois. Pour rappel, Liverpool était déjà prêt à mettre plus de 100 M€ l'été dernier pour tenter de recruter Christopher Nkunku avant que Leipzig ne parvienne finalement à le convaincre de rester et même de le prolonger.

Et Chelsea, qui a fait du natif de Lagny-sur-Marne sa priorité absolue offensive, s'active en coulisse depuis plusieurs semaines pour tenter de boucler rapidement sa venue. Les Blues, qui cherchent à se renforcer offensivement, avancent sur le dossier Nkunku. Des sources internes du club londonien sont très confiantes quant à la signature du joueur au sein du club londonien.

Christopher Nkunku, qui n'a jamais caché qu'il faisait de la Premier League un objectif, dispose aujourd'hui d'une clause libératoire à 60 M€, ce qui le rend plus qu'abordable pour Chelsea mais aussi pour Liverpool et le Real Madrid qui ne lâchent pas de vue le n°18 de Leipzig. Mais à ce petit jeu, ils ont déjà du de retard sur les Blues. Trop de retard ? Les prochains mois devraient nous permettre d'en savoir plus sur la future destination de l'attaquant des Bleus qui vit sans doute ses derniers mois en Bundesliga.