Juve : l'émouvant discours d’adieu de Giorgio Chiellini

Le défenseur central de la Juventus de Turin, Giorgio Chiellini a disputé lundi soir face à la Lazio (2-2), son dernier match avec la Juventus après dix-sept années passées au club. L’Italien de 37 ans a adressé un message fort en expliquant notamment qu’il partait en laissant la place aux jeunes. Le défenseur turinois a disputé 560 matches avec la Vieille Dame, inscrit 36 buts et délivré 25 passes décisives.

« Cette histoire avec la Juve me rend fier. Je pars avec tellement de joie et de bonheur. J'ai toujours dit que j'aurais aimé partir à un bon niveau et je crois que j'ai réussi. Ce n'était pas une année facile, mais j'ai réussi à bien préparer les matchs. Cela m'a donné plus d'impulsion pour partir maintenant et faire de la place aux jeunes. La Juve doit redémarrer et maintenant les garçons doivent assumer cette responsabilité. Par ma présence, je les ai aidés un peu et leur ai un peu coupé les ailes aussi. Maintenant, ils doivent voler seuls. Je les suivrai, qu'ils soient loin ou proche », a déclaré Chiellini après la rencontre au micro de Sky Sport Italia.