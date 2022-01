FC Barcelone : Frenkie de Jong pète un plomb et règle ses comptes

La suite après cette publicité

C'est une drôle de situation que traverse Frenkie de Jong du côté de Barcelone en ce moment. Effectivement, il est de plus en plus la cible de critiques de la presse locale, et ce alors qu'il n'est pas foncièrement mauvais sur le terrain. Une situation qui contraste avec une certaine complaisance globale avec les cadres historiques du vestiaire, qui sont eux pourtant vraiment auteurs de prestations médiocres voire mauvaises.

A tel point qu'on parle même de lui comme d'un potentiel partant dans les mois à venir, étant un joueur potentiellement très bankable pour les dirigeants du FC Barcelone. Tout un tas de rumeurs et de critiques qui sont visiblement bien arrivées aux oreilles du principal concerné. Après la victoire catalane sur la pelouse d'Alavés dimanche (1-0), le Néerlandais a vidé son sac.

Un tacle à Laporta au passage

« Je me sens bien. Mais maintenant, parce que je marque, les gens disent que je joue bien. Je pense que beaucoup de gens ne regardent pas bien les matchs. Je peux m'améliorer, mais je ne suis pas un désastre », a-t-il d'abord lancé. Puis, il est revenu sur les propos de Laporta, partagés par de nombreux journalistes, qui estimaient que la défaite lors du Clasico en Supercoupe d'Espagne en milieu de mois était encourageante.

« Je pense qu'on a mal joué contre le Real Madrid. Et ça me fait de la peine de dire qu'on est fier malgré la défaite face au Real Madrid, parce qu'au Barça, si on perd, on doit être déçu », a ainsi expliqué l'ancien de l'Ajax. Bonne ambiance en Catalogne...