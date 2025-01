Real Madrid : Carlo Ancelotti tacle Diego Simeone

Mercredi, le Real Madrid s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi en éliminant le Celta de Vigo (5-2) au terme d’un match difficile et marqué par plusieurs décisions litigieuses du corps arbitral. En conférence de presse, Diego Simeone a d’ailleurs été interrogé sur le match du Real et en a profité pour adresser une petite pique à ses voisins madrilènes : «je n’ai pas vu le match d’hier. On m’a raconté des épisodes qui se sont produits comme il y en a depuis cent ans. Je ne sais pas ce qui vous surprend…».

La suite après cette publicité

Une sortie qui n’a évidemment pas fait plaisir à Carlo Ancelotti, le manager merengue, qui a répondu à son homologue : «ce sont des choses qui sont dites pour faire amuser la galerie. Je pense que l’ensemble du monde du football est conscient de ce que représente le Real Madrid aujourd’hui et au cours de ces 125 ans d’histoire. Le monde du football dans son ensemble est très clair à ce sujet», a-t-il lâché en conférence de presse.