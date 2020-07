Sergej Milinkovic-Savic se voit rester à la Lazio

Le feuilleton Sergej Milinkovic-Savic n’en finit plus d’alimenter le mercato. Chaque année, et ce depuis deux ou trois ans maintenant, l’international serbe de 25 ans voit son nom revenir avec insistance notamment du côté du Paris Saint-Germain et de Manchester United. Une nouvelle fois annoncé sur le départ par la presse italienne qui expliquait que le club italien comptait sur la vente de son milieu de terrain pour financer son mercato estival, le natif de Lleida, dont le contrat se termine en juin 2024, a tenu à s’exprimer au micro de Sky Sport Italia après la victoire des siens hier soir face à Cagliari (2-1).

« Si je vais jouer la Ligue des Champions avec la Lazio ? L’objectif est toujours celui du premier jour, nous l’avons enfin atteint cette saison. Mon futur ? Je vais bien ici, j’ai ma tête ici, un contrat pour de nombreuses années donc… Je suis là. Mon agent s’occupera du reste ». Un discours que l’on a l’habitude d’entendre certes, mais qui devrait rassurer une nouvelle fois les supporters romains quant aux intentions de leur joueur, d'autant qu'ils ont certainement pris pour habitude de voir leur joyau être annoncé aux quatre coins du monde.