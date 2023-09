Kyle Walker prolonge avec Manchester City jusqu’en 2026

Alors qu’il était attendu sur le départ du côté du Bayern Munich lors du mercato estival, le latéral droit anglais Kyle Walker (33 ans) est finalement resté cet été à Manchester City. Ce dernier a même renouvelé son bail, puisque l’international des Three Lions (78 sélections, 1 but) a prolongé son contrat avec les Skyblues jusqu’en 2026.

La suite après cette publicité

«Je suis ravi de signer un nouveau contrat. Mon avenir est à Manchester City et c’est ce qu’il y a de mieux pour moi. J’ai apprécié chaque instant de ces six dernières années dans ce club fantastique. J’ai un entraîneur extraordinaire, des coéquipiers et un personnel formidables et nos supporters sont les meilleurs. Je me sens soutenu à tous les niveaux», a-t-il déclaré dans le média officiel du MCFC.