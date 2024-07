Équipe de France : les confessions sans détour de Kylian Mbappé sur son niveau actuel !

«Quand tu vois mes performances, tu vois un gars perturbé ?» Telle était la punchline de Kylian Mbappé, présent en conférence de presse avant le match entre la France et l’Allemagne en mars dernier. Quelques semaines plus tard, force est de constater que l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Au sortir d’une saison mouvementée dans la capitale française, le capitaine des Bleus s’est envolé pour l’Allemagne avec une idée en tête : marquer de son empreinte l’Euro 2024. Oui mais voilà, après cinq rencontres disputées, le constat est sans appel, Kylian Mbappé est en souffrance.

Mbappé préfère retenir le résultat…

Auteur d’un petit but, sur penalty, contre la Pologne, l’international français (83 sélections, 48 buts), gêné par une fracture au nez depuis le début du tournoi, peine à exister. Dans la continuité de ses dernières performances au PSG, l’ancien Monégasque n’a, en effet, pas le rendement escompté. En difficulté face au but, moins tranchant qu’à son habitude et toujours aussi peu impliqué sur le plan défensif, le buteur de 25 ans se retrouve ainsi sous le feu des projecteurs et sa nouvelle disasterclass face au Portugal ne fait que confirmer la tendance. Crédité d’un 3 par la rédaction FM, le droitier d’1m78 n’a pourtant pas souhaité s’alarmer.

Interrogé sur la chaîne L’Equipe, le nouveau Merengue a ainsi retenu le résultat et cette qualification arrachée pour les demi-finales de la compétition, où les hommes de Didier Deschamps retrouveront l’Espagne. «Ce sont des émotions. On est vraiment content. On est encore dans le dernier carré et ce sont des performances très dures à renouveler. Maintenant on va récupérer et se préparer pour la demi-finale», a tout d’abord concédé la star française avant de revenir sur sa sortie prématurée. «On avait déjà discuté avec le coach à la fin du temps réglementaire. On a dit qu’on allait essayer et à la mi-temps de la prolongation, je lui ai dit que je ne me sentais plus, que j’étais trop fatigué. Il m’a dit ok». Relancé sur ses difficultés affichées outre-Rhin, Mbappé n’a, par ailleurs, pas cherché à se trouver des excuses, assurant vouloir élever son niveau de jeu face à la Roja.

Un statut à redorer face à la Roja

«Il faut passer au-dessus de ça. Ce sont les aléas du footballeur. Il faut garder cette implication et toujours être là pour les coéquipiers. Je l’ai toujours dit : peu importe ce qui se passe, l’important est qu’on gagne. Les gens pensaient que c’était une boutade mais on y est. Je n’ai mis qu’un but mais on est en demi-finales et je suis très content, très content pour l’équipe et c’est maintenant à moi de me mettre au niveau contre l’Espagne», lançait, à ce titre l’intéressé. Critiqué pour son rendement, chahuté pour sa communication et remis en cause par de nombreux observateurs, le capitaine des Bleus est, enfin, revenu sur les prestations globalement ternes, pour ne pas dire plus, des Bleus depuis le début de la compétition.

«Si la qualification est méritée ? C’est difficile de répondre là, parce qu’on est dans l’euphorie. Je n’ai pas envie de vous raconter des salades : dans le vestiaire, on n’était pas à se dire qu’on n’avait toujours pas marqué de but dans le jeu. Mais oui, on va se pencher sur la question tout en conservant cette solidité défensive». Pour conclure, le numéro 10 tricolore s’est également confié sur cette séance de tirs au but décisive, qu’il a vécu avec beaucoup de stress… avant d’exulter. «C’est pire que de tirer. En plus, j’étais loin de la cage, on entendait à peine les coups de sifflet, c’était dingue. Je préfère y aller ! Mais les gars ont super bien tiré». Sans un grand Mbappé, masqué depuis sa fracture du nez contre l’Autriche, l’équipe de France a quoi qu’il en soit le mérite de poursuivre son épopée et c’est bien là l’essentiel. Place désormais à l’Espagne où les Bleus espèrent, malgré tout, retrouver leur capitaine à son plus haut niveau…