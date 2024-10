Lille - Real Madrid : la réaction à chaud de Jonathan David

Ce soir, le LOSC a réalisé l’un des plus grands exploits de son histoire en battant le Real Madrid (1-0) lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Une victoire qui permet aux Dogues de remonter au 18e rang après leur défaite face au Sporting Portugal. À l’issue du match, le buteur Jonathan David avait du mal à réaliser.

« Le coach a beaucoup parlé de croire en l’exploit. On y a tous cru, on a mis les ingrédients et respecté le plan de jeu. J’essaye de me concentrer (sur le penalty), de me calmer pour bien frapper le ballon. Je ne réalise pas encore, c’est une soirée inoubliable. Ça va rester dans nos mémoires pendant très longtemps. », a-t-il déclaré au micro de Canal+.