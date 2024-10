Deux stars du PSG sur le départ, José Mourinho veut Arda Güler

Double départ à venir pour le PSG ?

Milan Škriniar à la Juventus, c’est une opération possible comme l’annonce la Gazzetta sur sa une. Après la grave blessure de Gleison Bremer qui va l’éloigner des terrains pour huit mois, la Vieille Dame se retrouve avec une rotation très courte en défense centrale, avec seulement trois possibilités. Vu le calendrier chargé, Thiago Motta souhaite du renfort. C’est pour cela que la Juventus se tourne vers Milan Škriniar. Il connaît la Serie A et il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. L’idée est de le faire venir cet hiver en prêt. Seule barrière, son salaire. Les Italiens espèrent que le PSG prendra en charge une partie de sa paie. Autre départ possible du PSG, celui de Randal Kolo Muani. Selon TeamTalk, Manchester United a envoyé une proposition de 70 M€. Le club est prêt à tout pour le faire venir en 2025, bien conscient qu’il manque de temps de jeu à Paris. Sa polyvalence et son expérience ont séduit Manchester. À voir si Paris est prêt à lâcher son joueur.

Objectif Güler pour Mourinho

Au-délà du cas Mbappé, un autre joueur fait l’actualité au Real Madrid. Il s’agit d’Arda Güler. D’après AS, le Turc est dans le viseur de José Mourinho. Le jeune joueur ne dispose pas de beaucoup de temps de jeu pour progresser et le Special One en a bien conscience. Il veut profiter de ce contexte pour l’attirer en prêt en janvier prochain. Un renfort bienvenu étant donné les difficultés de Fenerbahçe depuis le début de saison.

Liverpool propose 80 M€ à Benfica

Record révèle sur sa une que Liverpool ne lâche pas Orkun Kökçü de Benfica. Le journal souligne que le Reds ont envoyé des scouts l’observer lors de son match en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid. Arne Slot connaît bien le Turc, puisque les deux ont été champions des Pays-Bas ensemble avec Feyenoord en 2022-2023. Une opération qui s’annonce complexe dans le sens ou Kökçü donne satisfaction à Benfica. Il est en plus sous contrat jusqu’en 2028. Sa clause libératoire est fixée à 150 M€. Liverpool serait prêt à mettre sur la table 80 M€ pour l’engager.