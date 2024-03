Bayern Munich - Borussia Dortmund : les compositions officielles

C’est l’heure du Klassiker ! Le Bayern Munich reçoit à domicile son rival, le Borussia Dortmund, dans le cadre de la vingt-septième journée de Bundesliga. Même si les Bavarois ne sont plus dans la course pour la première place (13 points de retard sur le Bayer Leverkusen), la victoire est primordiale pour eux afin de sécuriser leur deuxième place au classement. Son dauphin, Stuttgart, est seulement à 4 points de la deuxième place ! Le Klassiker est aussi important pour Dortmund ! En cas de victoire, le BVB reprendra la quatrième place de Bundesliga, synonyme de qualification en Ligue des Champions.

À domicile, le Bayern s’organise en 4-2-3-1 avec Ulreich aux cages. En défense, on retrouve Davies, Dier, de Ligt et Kimmich. Goretzka et Laimer sont au milieu de terrain. Et enfin, Musiala, Müller, et Sané vont épauler Kane en attaque. Dortmund s’articule en 4-3-3 avec Meyer-Schade qui officie comme dernier rempart. En défense, on retrouve Maatsen, Schlotterbeck, Hummels et Ryerson. Nmecha, Can et Brandt occupent le milieu de terrain. Adeyemi, Füllkrug et Sancho animent l’attaque du BVB.

Les compositions officielles

Bayern Munich: Ulreich – Davies, Dier, de Ligt, Kimmich – Goretzka, Laimer – Musiala, Müller, Sané - Kane

Dortmund: Meyer-Schade - Maatsen, Schlotterbeck, Hummels Ryerson - Nmecha, Can, Brandt - Adeyemi, Füllkrug, Sancho