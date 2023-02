Dani Alves va rester en prison

La suite après cette publicité

Mauvaise nouvelle pour Dani Alves. Comme rapporté par Sport ce mardi matin, le tribunal de grande instance Barcelone a tranché et a opté pour le maintien en détention provisoire du Brésilien de 39 ans, et ce jusqu’à la tenue du procès dans cette sombre affaire. Cette décision fait suite à l’appel de la défense après l’ordonnance du juge. Le clan de l’international auriverde proposait d’autres solutions, comme une suppression de son passeport, une obligation de se présenter quotidiennement au tribunal ou encore le port d’un bracelet électronique pour éviter que Dani Alves reste en prison. Dans un communiqué, le tribunal a souligné « le risque élevé de fuite » d’Alves en raison de « la peine élevée qui peut lui être imposée dans cette affaire » et à ses moyens financiers « qui pourraient lui permettre de quitter l’Espagne à tout moment ».

La justice espagnole a donc peur qu’il se rende au Brésil, d’où il ne pourrait alors pas être extradé. Mais le Tribunal de Barcelone a donc décidé d’écouter la requête du parquet, qui s’était opposé à la libération de l’ancien joueur du PSG. Reste à connaître l’issue de cette histoire judiciaire, alors que Dani Alves s’est récemment positionné en tant que victime. Le Brésilien est incarcéré en Catalogne depuis le 20 janvier dernier après avoir été accusé de viol par une jeune femme de 23 ans, pour des faits qui dateraient du 30 décembre 2022, la boîte de nuit Le Sutton, à Barcelone.

