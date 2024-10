Naples : ça patine pour Kvaratskhelia

Après avoir été courtisé durant l’été par le Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia s’est fait une raison en restant à Naples, où la perspective d’évoluer sous les ordres d’Antonio Conte et d’une revalorisation salariale ont enterré de légers regrets. Pour le premier argument, tout se passe bien, puisque Naples est pour le moment en tête de la Serie A, avec la possibilité de jouer le titre. Concernant le second par contre, cela patine.

Comme le rapporte TMW, aucun accord n’a été trouvé, alors que le président Aurelio de Laurentiis pensait avoir fait le plus dur avant le début de la saison en allant proposer une prolongation avec revalorisation salariale à hauteur de 5 M€ par saison. Il semblerait que le clan du Géorgien réclame plus, entre 8 et 9 M€ par saison, ce qui serait inaccessible aux finances napolitaines. Dès lors, une vente serait envisagé dès l’été prochain, alors que son contrat actuel le lie jusqu’en 2027.