À la découverte de Yanis Saidani, talentueux portier façonné au Paris SG

Le Paris SG possède actuellement trois gardiens sous contrat en équipe première (Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier). Sans oublier Marcin Bulka (21 ans), qui a prolongé cet été avant de partir en prêt en Espagne à Cartagena, et Garissone Innocent (20 ans), prêté à Caen jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. Les champions de France comptent également Denis Franchi (18 ans), arrivé à l'été 2019 et passé professionnel il y a peu, et Mathyas Randriamamy (17 ans), présent dans le groupe pour le récent Trophée des Champions remporté contre l'Olympique de Marseille.

Et ce n'est pas tout. Yanis Saidani (18 ans), au club depuis 2014, affiche lui aussi des qualités au-dessus de la moyenne. Le jeune homme, doté, entre autres, d'une très bonne lecture du jeu, d'un excellent jeu au pied et d'excellents réflexes sur sa ligne, s'entraîne ainsi souvent avec le groupe professionnel, et ce, depuis longtemps. C'est Unai Emery qui l'avait pour la première fois appelé pour participer à des séances avec les pros.

Déjà des touches

Oui mais voilà, en l'absence de réserve, trop âgé pour évoluer avec les U19, il doit se contenter de sessions d'entraînements qui, si elles lui permettent de progresser aux côtés d'éléments expérimentés, ne remplacent pas les matches. Appelé fin octobre en sélection U20 d'Algérie pour un stage au Centre Technique National de Sidi Moussa (il a participé à un match amical), il veut désormais jouer pour prendre définitivement son envol.

Cet été déjà, la question s'est posée, mais le club de la capitale, qui est satisfait de ses progrès, l'a retenu. Alors que son contrat stagiaire expire en juin 2021, la question se reposera dans les prochaines semaines, d'autant que, selon nos informations, quelques écuries en Angleterre, en Espagne et au Portugal apprécient particulièrement son profil.