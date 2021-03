CdF : le groupe du PSG pour affronter Lille

La suite après cette publicité

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain reçoit le LOSC à l’occasion des 8es de finale de la Coupe de France, coup d’envoi à 17h45. Un joli choc entre le leader de Ligue 1 et son dauphin qui promet. Alors que le PSG a perdu dimanche dernier en championnat au Parc des Princes face à Nantes, Mauricio Pochettino a préparé son groupe qui va tenter d’obtenir cette qualification.

Le technicien argentin continue de faire appel à Denis Franchi et Timothée Pembélé, mais doit se passer de Juan Bernat (blessé), Presnel Kimpembe, Alexandre Letellier, Edouard Michut, Neymar Jr (blessé), Pablo Sarabia (blessé) et Xavi Simons. Par rapport au match face à Nantes, Ander Herrera et Moïse Kean sont de retour, et Angel Di Maria, qui était sorti au cours du match alors que sa famille était victime d’un cambriolage, est bien présent.

Le groupe parisien :

Keylor Navas, Sergio Rico, Denis Franchi - Mitchel Bakker, Thilo Kehrer, Marquinhos, Abdou Diallo, Timothée Pembélé, Alessandro Florenzi, Colin Dagba, Layvin Kurzawa - Rafinha, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Marco Verratti, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Julian Draxler - Mauro Icardi, Angel Di Maria, Kylian Mbappé, Moise Kean.