PSG : Angel Di Maria victime d'un cambriolage pendant le match

Une scène qui n'est pas passée inaperçue lors de PSG-Nantes (1-2, 29e journée de Ligue 1) ce dimanche soir. En tribunes, le directeur sportif Leonardo était venu discuter avec le coach Mauricio Pochettino en plein match. Quelques instants plus tard, Angel Di Maria était remplacé par Leandro Paredes (62e) et l'ailier argentin regagnait les vestiaires en pleurs.

On en sait désormais un peu plus sur la situation. Comme nous l'a appris le club de la capitale, Angel Di Maria et un autre joueur, dont le nom n'a pas été dévoilé, ont été victime d'un cambriolage pendant la rencontre. La famille du numéro 11 était présente au domicile. L'international argentin a donc été sorti et ce dernier a rapidement quitté le stade. Aucune autre information n'a été dévoilée pour le moment.