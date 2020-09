Le PSG ne veut pas recruter de latéral gauche

Ce jeudi, le Paris Saint-Germain confirmait une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche pour Juan Bernat (27 ans). Un terrible coup dur qui s'ajoute à la suspension pour six matchs de Layvin Kurzawa. Désormais, Thomas Tuchel ne compte plus que Mitchel Bakker comme spécialiste du poste et Abdou Diallo qui peut éventuellement dépanner. L'effectif parisien ne possède donc pas plusieurs cartouches au poste de latéral gauche, et un nouveau pépin à ce poste deviendrait préoccupant.

Mais selon les informations du Parisien, le directeur sportif du PSG Leonardo n'envisagerait pas de recruter pour le moment et souhaiterait plutôt renforcer le milieu de terrain, la charnière centrale et le secteur offensif de l'effectif. Les prochaines performances de Diallo ou Bakker seront donc scrutées de très près...