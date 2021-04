PSG : beaucoup de joueurs indisponibles contre Saint-Étienne

Le PSG reçoit l'AS Saint-Étienne demain dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Tout juste qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le club parisien a là l'occasion de revenir à un petit point du LOSC, auteur d'un match nul hier soir à domicile face à Montpellier.

La suite après cette publicité

Mais Pochettino devra faire sans pas mal de monde. Marquinhos, Navas, Diallo, Letellier et Bernat sont tous blessés et absents pour cette rencontre. Neymar, Paredes et Gueye sont quant à eux suspendus.

Le point complet des joueurs indisponibles contre Saint-Etienne :