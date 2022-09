OL : Tetê raconte son départ du Shakhtar pendant la guerre en Ukraine

Débarqué à l'OL en fin de saison dernière à la suite de l'arrêt du Championnat ukrainien en raison de la guerre, Tetê excelle en ce début de saison à Lyon. Le Brésilien a évoqué les conditions difficiles de son départ du Shakhtar Donetsk, dans un entretien accordé à L'Équipe.

«C'était très compliqué. C'est arrivé au petit matin. On n'a pas réfléchi longtemps avec ma femme. On a pris la voiture avec quelques affaires et on est partis vers la Pologne. À la frontière, on a mis vingt-deux heures pour faire les deux derniers kilomètres. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Mais on y est arrivés et on était soulagés. On a pris un hôtel, j'ai pris un abonnement dans une salle de sport pour m'entraîner. Ça a duré deux mois (...) Comme j'ai une bonne condition financière, j'ai pu aider avec ma femme beaucoup de réfugiés ukrainiens qui arrivaient en Pologne. Je faisais des paniers alimentaires, avec tous les produits de base et pour les besoins essentiels, et je les donnais aux gens qui arrivaient. On voyait débarquer tellement de gens. La première fois que j'ai retouché à un ballon, c'était ici à Lyon, au stade, et j'ai marqué tout de suite (3-2 contre Angers). J'étais trop heureux à ce moment-là», a raconté le Brésilien, qui a également assuré vouloir rester à l'OL à tout prix.