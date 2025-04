Le message émouvant des agents d’Aaron Boupendza

La nouvelle a choqué le monde du football. La semaine dernière, Aaron Boupendza nous quittait brutalement à l’âge de 28 ans. L’ancien international gabonais s’est tué après une chute de onze étages d’un immeuble à Zhejiang. Plus tard, la police chinoise semblait privilégier la thèse du suicide. «Après une enquête sur place, un traçage vidéo et d’autres travaux par les organes de sécurité publique, il a été constaté qu’il avait fait une chute mortelle du balcon de la résidence louée. L’affaire pénale a été exclue.» Aujourd’hui, les représentants du joueur sont sortis du silence pour rendre hommage à leur protégé.

«Ces derniers jours ont été très difficiles pour notre agence et nous plongent dans une peine immense. Aaron était une personne très attachante avec une joie de vivre qui le caractérisait bien ! Il aimait la vie, sa famille, son pays et le football plus que tout… Il aimait marquer des buts et les ambiances chaudes des stades, c’était ce qui le faisait vibrer ! C’était un joueur unique avec un talent hors du commun, une technique pure et une lourde frappe du gauche. Il avait un franc-parler et un caractère capable de surmonter tous les défis. Un vrai baroudeur qui aimait découvrir de nouveau pays et qui à chaque fois marquait les esprits des supporters ! Il était fier d’avoir représenté son pays le Gabon, il avait même une photo de lui en sélection sur sa table de chevet et il souhaitait plus que tout revenir défendre les couleurs de son pays. Aaron avait un cœur pur… et quand on voit l’ensemble des hommages qui lui sont rendus, il était aimé ! Nous avons été fiers de t’accompagner. On ne t’oubliera jamais et tu laisses un énorme vide derrière toi … ta joie de vivre, ton sourire, tes buts et tes saltos arrière vont nous manquer. Toutes nos pensées à sa famille… Que ton âme repose en paix mon ami.»