Ligue 2 : Annecy arrache la victoire en infériorité numérique contre Valenciennes

Suite et fin de la 30ème journée de Ligue 2. La belle surprise de la Coupe de France, Annecy ouvrait les portes de son Parc des Sports à Valenciennes. Un duel entre deux équipes pas très bien placées qui souhaitaient faire le plein de points ce lundi soir pour fuir la grande zone rouge à quatre relégations. La première période a été assez mouvementée avec l’ouverture du score de Samuel Ntamack Ndimba pour les locaux (29e), avant que Jonathan Buatu-Mananga

ne vienne égaliser pour les visiteurs nordistes (40e).

Hormis l’expulsion d’Ahmed Kashi (58e), qui a laissé Annecy à dix contre onze pendant une grosse demi-heure, le second acte a été plus âpre malgré un réalisme offensif des deux côtés sur les rares opportunités. A moins de dix minutes de la fin, Steve Shamal a offert la victoire (84e) à Annecy pourtant réduit à dix (2-1). Au classement, Valenciennes plonge à la 16ème position, et Annecy grimpe à la 13ème place. Le weekend prochain, les joueurs de Laurent Guyot se rendront en Corse pour jouer Bastia, tandis que les protégés de Nicolas Rabuel accueilleront Niort dans le Nord, lors de la 31ème journée de l’antichambre française.

