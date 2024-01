Ligue 1 : le Stade de Reims réalise un très gros coup à Monaco

La Ligue 1 est bel et bien de retour en cette année 2024. Après le nul arraché par Strasbourg hier sur la pelouse du Vélodrome (1-1), Monaco recevait le Stade de Reims à Louis II. Impactées toutes les deux par la CAN et la Coupe d’Asie, les deux formations présentaient des visages un peu inhabituels. Ouattara en profitait pour fêter sa première titularisation avec l’ASM, comme la nouvelle recrue Thilo Kehrer, alors c’est Akliouche et Golovin qui soutenaient Ben Yedder seul en pointe, laissant Balogun sur le banc face à son ancien club. Pour Reims, il y a encore plus d’absents mais Will Still optait pour un 4-3-3 avec, petite surprise Khadra devant et Daramy sur le côté gauche, en plus de Diakhon à droite.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Monaco 33 18 9 10 3 5 34 25 5 Reims 29 18 1 9 2 7 25 24

Probablement en manque de repères et surtout de concentration, le collectif champenois rentrait difficilement dans cette 18e journée. Malgré cette belle tentative d’Atangana (2e), trop de relances finissaient dans les pieds asémistes (3e, 4e, 7e), dont l’une aurait pu être fatale sans ce retour d’Okumu devant Vanderson. Reims se reprenait mais cela n’empêchait pas Monaco de faire mal, notamment sur les ailes. Diouf devait même sauver les siens devant le jeune Ouattara (17e). C’est ensuite le manque de réalisme de Golovin avec ce tir au-dessus de la barre qui offrait un sursis aux visiteurs (19e). Et puis il y avait cet arrêt assez invraisemblable de Diouf sorti au devant de Ben Yedder (22e).

À lire

Monaco - Reims : les compositions officielles

Reims n’a jamais faibli

Un vrai tournant dans ce match car tout Louis II voyait déjà l’ouverture du score. Le Stade de Reims en a bien profité. Le temps fort adverse se calmait et le jeu en transition des hommes de Will Still commençait à se mettre en place. Teuma faisait même mouche sur l’une des premières réelles opportunités de son équipe. Après voir remonté le ballon, le capitaine décalait Daramy qui lui remettait au sol devant la surface pour une frappe enveloppée parfaite (1-0, 32e). Déstabilisés, les Monégasques mettaient un certain temps à réagir. Hütter s’obligeait même à faire entrer Balogun à la place d’Akliouche à la pause. Un changement indirectement payant puisque Ben Yedder égalisait rapidement sur ce centre-tir subtil de Golovin (1-1, 49e).

La suite après cette publicité

On pensait alors Monaco remis sur de bons rails sauf que cette éclaircie ne durait pas. Quasiment dans la foulée, Khadra réalisait un impressionnant numéro de soliste. Partant de la droite, il prenait tout le monde de vitesse, se jouait de Maripan et de Magassa pour battre Köhn (1-2, 55e). L’Allemand aurait même donné une très grosse option sur la victoire s’il n’avait pas échoué face au portier suisse sur l’action suivante (66e). Ça n’a pas non plus porté préjudice aux siens. Monaco n’a plus jamais réussi à mettre le rythme nécessaire pour revenir si ce n’est sur cette dernière opportunité de Balogun (90e+4). Reims n’en demandait pas tant. Après deux échecs en contre (88e, 90e), Matusiwa envoyait sa frappe du gauche dans la lucarne (1-3, 90e+6). Les Champenois réalisent tout de même une sacrée opération et remontent au 5e rang, deux places et quatre points seulement derrière l’ASM.