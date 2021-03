Premier League : Arsenal renverse Tottenham dans un match dingue

La Premier League nous offrait ce dimanche un North London Derby opposant Arsenal à Tottenham à l’Emirates Stadium. Les Gunners, 10èmes avant la rencontre, recevaient les Spurs, 7èmes. Les deux formations restaient sur deux dynamiques positives avec 4 matchs sans défaite pour les joueurs de Mikel Arteta contre 5 victoires consécutives pour l’équipe de José Mourinho. L’Espagnol décidait de se passer d’Aubameyang, laissé sur le banc pour raisons disciplinaires, et de titulariser Saka et Odegaard qui connaissaient alors leur premier derby face à Tottenham. De son côté, le tacticien portugais décidait de faire confiance de nouveau à Gareth Bale, qui retrouvait le sourire ces dernières semaines et qui retrouvait Arsenal, 13 ans après avoir disputé son dernier derby en tant que titulaire.

Dans les premières minutes du match, Arsenal avait le ballon et se montrait plus dominant que son voisin et ennemi juré avec de nombreuses tentatives dans la surface d’Hugo Lloris mais aucune frappe n’était vraiment dangereuse jusqu’à la 15e minute où Smith Rowe trouvait la barre transversale du portier français. Première alerte pour les Spurs. À la 17e minute de jeu, Heung-min Son sortait sur blessure, touché derrière la cuisse, et laissait sa place à Erik Lamela. Et l’Argentin entrait sur le terrain d’une incroyable manière : à la 33e minute, l’ancien joueur de la Roma ouvrait le score d’un incroyable coup du foulard-petit pont. Exceptionnel geste technique de l’ailier, remplaçant au coup d’envoi. 1-0 pour Tottenham, but qui venait totalement contre le court du jeu alors qu’Arsenal dominait et que les Spurs n’avaient pas encore cadré dans ce match. Mais les pensionnaires de l’Emirates retrouvaient le sourire juste avant la mi-temps. Sur le côté gauche, Kieran Tierney réussissait à délivrer un bon centre pour Martin Odegaard, oublié par la défense, qui reprenait le ballon et le poussait au fond des filets. 1-1 à la pause, superbe première période entre les deux équipes londoniennes.

Lamela remplaçant, buteur puis finalement expulsé

Au retour des vestiaires, Nicolas Pépé remplaçait Bukayo Saka. Seul changement à la mi-temps. Le match se calmait dans la première partie de cette seconde période et les deux équipes se retrouvaient moins dans la surface opposée. À la 56e minute, José Mourinho tentait un coup en remplaçant Gareth Bale par Moussa Sissoko, et en faisant entrer Dele Alli à la place de Tanguy Ndombélé. À la 62e minute, Michael Oliver, l’arbitre du match, sanctionnait Davinson Sanchez d’une faute sur Alexandre Lacazette dans la surface, et sifflait penalty pour les Gunners. Le buteur français ne se privait pas d’inscrire le but du 2-1 en prenant à contre pied son ancien partenaire en sélection Hugo Lloris.

À la 76e minute de jeu, Erik Lamela recevait un second carton jaune et était expulsé. Quel match de l’Argentin, sur le banc au début du match, entré en jeu, buteur puis expulsé. L’homme du match, dans tous les sens du terme. À la 82e minute, Harry Kane, si absent dans ce match, pensait sauver ses coéquipiers d’un but de la tête sur coup franc, mais sa réalisation était finalement refusée pour un hors-jeu logique. L’international anglais trouvait ensuite le poteau 7 minutes plus tard sur un coup franc qu’il avait lui même tiré cette fois-ci. Et le score en restait là. Incroyable victoire d'Arsenal dans ce match dingue. Chahuté, les Gunners remportaient finalement le match après avoir été menés. Victoire qui faisait du bien au mental mais qui ne se ressentait pas forcément au classement puisque les partenaires de Thomas Partey restaient 10èmes, mais se rapprochaient des places européennes. La mauvaise opération était pour Tottenham qui cassait sa bonne dynamique et loupait l'occasion de repasser devant Everton au classement, alors que les Toffees ont perdu face à Burnley la veille.

Le classement de la Premier League