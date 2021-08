Comment le FC Barcelone va jouer sans Lionel Messi, Manchester City se rapproche d'un accord avec Tottenham pour Harry Kane

La suite après cette publicité

Comment le Barça va jouer sans Messi

Il a été le dépositaire du jeu du FC Barcelone durant plus de 15 ans. Désormais au Paris Saint-Germain, Lionel Messi laisse le Barça orphelin. Mais alors que la Liga reprend ce soir (par un Valence-Getafe à 21h), comment le club blaugrana va-t-il jouer cette nouvelle saison sans son Argentin ? C'est la tâche difficile qui est imposée à Ronald Koeman depuis quelques jours. Le coach néerlandais est mis sous pression par le quotidien Sport ce vendredi, car ce dernier lui demande de «construire un nouveau projet» fiable sans La Pulga. Le journal montre que Koeman pencherait plutôt sur un 4-3-3 afin de débuter la saison. Le trio Griezmann-Depay-Fati étant chargé de mettre le feu dans les défenses adverses. Rappelons qu'Ousmane Dembélé et Sergio Agüero sont blessés de longue date. Ce qui complique encore un peu plus la tâche du Barça.

Man City se rapproche d'un accord pour Kane

Le dossier Harry Kane va-t-il toucher à sa fin d'ici quelques jours ? À en croire les tabloïds anglais ce matin, c'est bien possible. Le Daily Mirror, par exemple, nous explique que les négociations entre Tottenham et Manchester City vont reprendre la semaine prochaine, après la rencontre de ce week-end entre les équipes lors de la 1ere journée de Premier League. Et d'ici le 20 août, nous pourrions arriver à un accord entre les deux formations. Un prix de 120 millions de livres, soit 141 M€ est évoqué par la presse anglaise ce vendredi. Après les 117 M€ dépensés par les Citizens pour Jack Grealish, le club entraîné par Pep Guardiola s'apprête donc à fracasser le marché avec son argent. Encore une fois.

Coutinho offert à la Lazio

Englué dans une crise financière sans précédent, le FC Barcelone a donc dû se résoudre à ne pas prolonger Lionel Messi. Pour certains socios, ceci est en partie dû à quelques joueurs de l'effectif actuel, dont la direction n'arrive pas à se débarrasser. La faute à des salaires confortables, mais qu'aucun club ne peut offrir en échange d'un transfert. C'est le cas, par exemple, pour Samuel Umtiti. Ou encore pour Philippe Coutinho. Le Brésilien, selon le Corriere dello Sport, aurait été proposé à la Lazio ces derniers jours. Un prêt avec option d'achat aurait été réclamé par le Barça. Reste à savoir désormais ce qu'en pensent les Laziales, pas vraiment adepte de ce genre de folies ces dernières années.